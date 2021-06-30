Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 3 часа 40 минут

Владимир Путин завершил прямую линию, в ходе которой россияне могли задать вопрос главе государства. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин завершил прямую линию, в ходе которой россияне могли задать вопрос главе государства. В этом году общение президента с жителями страны длилось 3 часа 40 минут.

Президент РФ ответил на 68 вопросов. Всего в Центр приёма и обработки сообщений поступило почти 3 млн вопросов. Наиболее животрепещущими темами в 2021 году стали обязательная вакцинация, поддержка малоимущего населения и должников, цены на продукты питания и развитие небольших населённых пунктов.

Прошедшая прямая линия с главой государства стала 18-й по счёту. В 2020 году прямую линию в традиционном формате решили не проводить из-за угрозы распространения коронавируса в России.

Продолжительность таких мероприятий в последние несколько лет постепенно снижается. Напомним, в 2018 году специальная передача длилась 4 часа 26 минут, а в 2019 году - 4 часа 16 минут.