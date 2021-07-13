Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил на вероятное захоронение Демидовых

Эдуард Россель посетил Нижний Тагил. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Член Совета Федерации РФ, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель сегодня приехал в Нижний Тагил. Вместе с главой города Владиславом Пинаевым он посетил место вероятного захоронения Демидовых. Здесь планируют построить церковь.

На площадку с захоронениями уже приезжали архиологи. По составу кирпичей, они примерно установили, что могила датируется концом 18 - началом 19 века. Вероятность того, что останки принадлежат Демидовым, есть, но делать какие-либо выводы можно будет только после проведения всех исследований. Все работы идут в соответствии с законом, подчеркнул Владислав Пинаев.

"В ближайшее время приедут геофизики, проведут съёмку и без раскопок будет примерно понятно, что здесь находится. Одиночное ли это захоронение или склеп, в котором покоятся останки Демидовых, пока точно нельзя утверждать. Если рядом будут обнаружены захоронения, тогда мы всерьёз будем заниматься археологическими раскопками", - цитирует Владислава Пинаева пресс-служба Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Эдуарда Росселя заинтересовала находка. В его жизни это не первый случай, когда находят останки исторических личностей.

"Интересно, что на мою жизнь выпало два таких случая. Я поднял императора, всю его семью, построили Храм на Крови. Восстановили всю память Романовых. Теперь нужно и этот решить вопрос. Это очень серьёзно. Здесь большая работа. Могут быть совершенно неожиданные находки", - сказал Эдуард Россель.

Кроме того, политик отметил, что Демидовский Фонд оплатит проектирование церкви, которую планирую построить в честь династии уральских промышленников на месте бывшей воинской части на Вые, рядом с ДК "Юбилейный".

Напомним, предполагаемое место захоронение уральских промышленников было найдено в прошедшие выходные. Ранее, приблизительно на этом месте, располагалась крипта – родовая усыпальница Демидовых.