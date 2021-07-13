Эдуард Россель приехал в Нижний Тагил на вероятное захоронение Демидовых

Член Совета Федерации РФ, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель сегодня приехал в Нижний Тагил. Вместе с главой города Владиславом Пинаевым он посетил место вероятного захоронения Демидовых. Здесь планируют построить церковь.
На площадку с захоронениями уже приезжали архиологи. По составу кирпичей, они примерно установили, что могила датируется концом 18 - началом 19 века. Вероятность того, что останки принадлежат Демидовым, есть, но делать какие-либо выводы можно будет только после проведения всех исследований. Все работы идут в соответствии с законом, подчеркнул Владислав Пинаев.
"В ближайшее время приедут геофизики, проведут съёмку и без раскопок будет примерно понятно, что здесь находится. Одиночное ли это захоронение или склеп, в котором покоятся останки Демидовых, пока точно нельзя утверждать. Если рядом будут обнаружены захоронения, тогда мы всерьёз будем заниматься археологическими раскопками", - цитирует Владислава Пинаева пресс-служба Нижнего Тагила.
Эдуарда Росселя заинтересовала находка. В его жизни это не первый случай, когда находят останки исторических личностей.
"Интересно, что на мою жизнь выпало два таких случая. Я поднял императора, всю его семью, построили Храм на Крови. Восстановили всю память Романовых. Теперь нужно и этот решить вопрос. Это очень серьёзно. Здесь большая работа. Могут быть совершенно неожиданные находки", - сказал Эдуард Россель.
Кроме того, политик отметил, что Демидовский Фонд оплатит проектирование церкви, которую планирую построить в честь династии уральских промышленников на месте бывшей воинской части на Вые, рядом с ДК "Юбилейный".
Напомним, предполагаемое место захоронение уральских промышленников было найдено в прошедшие выходные. Ранее, приблизительно на этом месте, располагалась крипта – родовая усыпальница Демидовых.
Добавим, что Эдуард Россель, первый губернатор Свердловской области, ныне Член Совета Федерации России, активно занимается сохранением наследия Демидовых. В этом году он установил памятный обелиск в посёлке Новое Павшино Тульской области, месте, где родился Никита Демидов. 5 апреля исполнилось 365 лет со дня рождения промышленника. Также сейчас политик восстанавливает демидовскую узкоколейную железную дорогу из Нижнего Тагила в Висимо-Уткинск длиной 65 километров.
В апреле этого года Эдуард Россель дал интервью "Областной газете" и рассказал, что он делает для сохранения памяти значимых для Урала людей.