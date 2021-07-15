Россия отправит в Египет делегацию для оценки ситуации с коронавирусом

Египет был закрыт для российских туристов с 2015 года. Фото: Александр Зайцев

Российская делегация отправится в Египет, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Они проверят, как соблюдаются необходимые меры.

Также российская сторона предложила создать контактную группу совместно с Египтом для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией о туристах из РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзоре.

"В связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Это предложение обсуждалось во время переговоров главы Роспотребнадзора Анны Поповой и главы Ростуризма Зарины Догузовой с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Халедом Аль-Анани, которые провели по видеосвязи.

Напомним, в ноябре 2015 года Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперелётов в Египет после крушения российского Airbus A321 компании "Когалымавиа". Авиасообщение с арабской страной полностью возобновилось только в апреле 2021 года. 8 июля Владимир Путин снял ограничение с перелётов чартерных рейсов на курорты Египта.