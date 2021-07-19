Свердловчанин в свой день рождения выиграл в лотерею загородный дом

Победитель решил получить выигрыш деньгами, чтобы отремонтировать уже имеющееся жильё. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Житель Свердловской области купил себе на день рождения лотерейный билет "Русского лото" и выиграл загородный дом. Победитель решил получить выигрыш деньгами, чтобы отремонтировать уже имеющееся жильё.

Свердловчанин Виктор Долженков участвует в лотереях уже 10 лет, и так крупно ему повезло впервые.

"Результаты проверил по числовой таблице в газете. Я несколько раз зачеркивал числа в билете: и крестики, и точки ставил. До сих пор не верится, что это произошло со мной!", - передаёт слова победителя пресс-служба "Столото".

При этом Виктор Алексеевич решил получить выигрыш в денежном эквиваленте - выигранный им загородный дом стоит 600 тысяч рублей. Эти деньги пенсионер планирует потратить на обустройство и ремонт уже имеющегося дома.

Виктор Долженков работал начальником ремонтной службы завода. Сейчас всё своё время посвящает внукам, водит их в школу и на кружки. Вместе с супругой Виктор Алексеевич ухаживает за садом и огородом. Его жена выращивает цветы, а сам победитель готовит грядки и воду для полива.

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