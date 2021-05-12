Семья из Свердловской области выиграла миллион в лотерею

Последний выигравший миллион рублей в новогодней лотерее получил деньги. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителей.

Семья из Свердловской области получила свой лотерейный выигрыш в размере миллиона рублей. Им, как и ещё 14-ти свердловчанам, повезло в новогоднем розыгрыше "Русского лото".

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе "Столото", по итогам розыгрыша, который прошёл 1 января, миллионерами стали 15 жителей Среднего Урала. На сегодняшний день все свердловчане пришли за выигрышем. Последним стал аналитик данных IT-технологий Роман Ураев. Однако сам билет приобрели его родители.

"О том, что мы будем участвовать в этом тираже, я не знал. Мама рассказала, что отец очень настаивал на покупке билетов. После того как увидели сумму, мы поняли — интуиция не подвела", — вспоминает Роман. Известно, что на выигранные деньги семья купит подарки друг другу, основная часть пойдёт на саморазвитие и здоровье.

Свердловская область заняла пятую строчку среди регионов России по количеству выигравших миллион рублей в новогодней лотерее. Всего в стране такой выигрыш достался 581 человеку.

Напомним, ранее миллион в лотерею выиграла семья из Нижнего Тагила. Деньги победители планируют потратить на погашение ипотеки.

Читайте также:

Свердловчанка выиграла дом в лотерею.

Жительница Нижнего Тагила выиграла миллион в лотерею.

Екатеринбурженка потратит выигранные в лотерею деньги на поездку в Албанию.