В Свердловской области утвердили программу по снижению уровня бедности

К 2030 году уровень бедности в Свердловской области должен быть снижен до 5,6%. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале утвердили программу "Снижение уровня бедности в Свердловской области на период до 2030 года". Контроль за исполнением программы возложен на замгубернатора Павла Крекова.

К 2030 году уровень бедности в Свердловской области должен быть снижен до 5,6%. В целом по стране - с 12,9%, как это было в 2017 году, до 6,5%. Это одна из целей и стратегических задач развития РФ, согласно Указу Президента России от 21 июля 2020 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Напомним, что, по данным за 2020 год, 388 тысяч жителей Свердловской области имеют денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. Это 9% от общего населения региона.

"Снижение уровня бедности достигается путём реализации мероприятий по стимулированию общего роста реальных доходов населения, повышения уровня социального обеспечения и адресности мер социальной поддержки", - говорится в постановлении правительства Свердловской области.

Среди ожидаемых результатов реализации программы:

рост реальных денежных доходов свердловчан;

снижение численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума;

увеличение числа граждан, прошедших переобучение и повышение квалификации;

увеличение количества получателей государственной соцпомощи на основании социального контракта.

Заказчиком-координатором программы является свердловское министерство социальной политики. Именно этому ведомству губернатор в октябре прошлого года поручил разработать программу по снижению бедности в регионе. Теперь министерство каждый год до 1 мая будет предоставлять в региональное правительство и минэкономразвития доклад о достигнутых результатах.

Постановление об утверждении программы подписано губернатором Евгением Куйвашевым и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На реализацию программы из федерального, областного и местных бюджетов выделят 334 млрд 557 млн рублей.

В документе отмечается, что по сравнению с 2017 годом зарплаты в Свердловской области выросли на 24%. Среднедушевые денежные доходы населения в 2020 году составили 37 035 рублей, что на 5,2% выше уровня 2017 года. Кроме того, снизилась доля категорий населения с доходами до 19 тысяч рублей и увеличилась доля групп населения с доходами 19–60 тысяч рублей и свыше 60 тысяч рублей. В постановлении также представлена информация о численности безработных граждан в свердловских муниципалитетах. Из таблицы видно, как она резко выросла за ковидный год - к 1 января 2021 года. Например, в Екатеринбурге на начало 2018 года числилось 3 826 вставших на учёт в службах занятости, на начало 2019 года - 3 301 безработный, на начало 2020 года - 4 027, а на начало 2021 года - сразу 44 134.

Фото: документ

Фото: документ