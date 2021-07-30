В России трудовые книжки нового образца начнут использовать с 1 января 2023 года

Пользоваться трудовыми книжками старого образца можно будет без каких-либо ограничений. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале использования в стране трудовых книжек нового образца с 1 января 2023 года. При этом пользоваться трудовыми книжками старого образца можно будет без каких-либо ограничений.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, бланки и вкладыши старого образца, которые хранятся у работодателей, также будут действительны и после 1 января 2023 года. Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило скорректированную форму бланка трудовой книжки, изменило указания по её ведению и хранению. В частности, из инструкций исключили устаревшие положения по заполнению бланков и учёту книжек работодателем.

Согласно постановлению кабмина, Министерство финансов РФ определяет порядок изготовления новых трудовых книжек и займётся решением вопросов по обеспечению работодателей документами нового образца.

Напомним, согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все работодатели должны были уведомить сотрудников о праве выбора между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки до 30 июня 2020 года. При этом подать заявление о переходе на электронный вариант документа можно до 31 декабря. Всем, кто впервые устроился на работу в 2021 году, оформлять трудовую книжку в бумажном варианте не будут.

В ноябре прошлого года в Госдуму РФ был внесён законопроект о расширении формата электронной трудовой книжки. Электронный вариант документа содержит данные о сотруднике, местах работы, датах приёма и увольнения и о причинах прекращения трудового договора.