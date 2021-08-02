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2 августа 2021, 10:57

В Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года

фестиваль "Атмосфера"

Открытие фестиваля запланировано на День города. Фото: Валентин Тетерин.

В Екатеринбурге до 22 августа закрыли парковку на площади 1905 года. Вместо машин там начинают появляться деревья.

В воскресенье площадку фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера", который пройдёт с 14 по 22 августа, обнесли ограждением. Туда уже завезли несколько деревьев.

Ожидается, что к середине месяца в самом сердце уральской столицы появится зелёный оазис. Для создания композиций дизайнеры используют травы, цветы и деревья (липы, яблони, клёны). При этом по завершении фестиваля их высадят на улицах уральской столицы.

На площади также планируется разбить небольшой водоём и создать амфитеатр. Для гостей мероприятия будут организованы релакс-зоны, фудкорт под открытым небом, интерактивные лекции и фотосессии.

Третий Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера-2021" приурочен к 298-й годовщине Екатеринбурга. Парк на площади откроется прямо в День города, 14 августа.

Напомним, в прошлом году фестиваль проходил напротив башни "Исеть".

Фото: Галина Соловьёва.

Областная газета Свердловской области

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