В Нижнем Тагиле празднование Дня города пройдёт онлайн

День города в Нижнем Тагиле пройдёт в онлайн-формате. С программой празднования уже определились.
Совсем скоро её опубликуют на официальном сайте города, сообщили "Областной газете" в пресс-службе администрации муниципалитета. Изданию уточнили, что все массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня города, были отменены из-за усугубляющейся обстановки с COVID-19.
Исключением станет чествование почётных граждан города (в этом году их двое), а также горожан, получивших в преддверии Дня города звания "За заслуги перед городом" и "Тагильский характер". Отмечается, что торжественное мероприятие пройдёт в ограниченном составе и с соблюдением всех эпидемиологических мер.
Празднование 299-го дня рождения Нижнего Тагила запланировано на 8 августа.
Предполагалось, что в ближайшее воскресенье состоятся массовые гуляния на Лисьей горе, фестиваль духовых оркестров, концерт на набережной, мероприятия в парке имени Бондина, а также традиционный салют. Гостями праздника должна была стать известная в 90-х годах группа "На-На".
Напомним, в прошлом году тагильчане уже оставались без салюта.
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