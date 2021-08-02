В Нижнем Тагиле празднование Дня города пройдёт онлайн

Второй год вподряд тагильчане остаются без салюта. Фото: Галина Соловьёва.

День города в Нижнем Тагиле пройдёт в онлайн-формате. С программой празднования уже определились.

Совсем скоро её опубликуют на официальном сайте города, сообщили "Областной газете" в пресс-службе администрации муниципалитета. Изданию уточнили, что все массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня города, были отменены из-за усугубляющейся обстановки с COVID-19.

Исключением станет чествование почётных граждан города (в этом году их двое), а также горожан, получивших в преддверии Дня города звания "За заслуги перед городом" и "Тагильский характер". Отмечается, что торжественное мероприятие пройдёт в ограниченном составе и с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Празднование 299-го дня рождения Нижнего Тагила запланировано на 8 августа.

Предполагалось, что в ближайшее воскресенье состоятся массовые гуляния на Лисьей горе, фестиваль духовых оркестров, концерт на набережной, мероприятия в парке имени Бондина, а также традиционный салют. Гостями праздника должна была стать известная в 90-х годах группа "На-На".

Напомним, в прошлом году тагильчане уже оставались без салюта.

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