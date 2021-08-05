Осенью в ЦПКиО Екатеринбурга запустят новое колесо обозрения

Высота нового колеса обозрения составит 35 метров. Фото: прес-служба ЦПКиО им. Маяковского.

В парке имени Маяковского продолжается монтаж нового колеса обозрения. Прокатиться на этом аттракционе жители и гости уральской столицы смогут уже осенью.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал директор ЦПКиО Екатеринбурга Павел Зубакин. По его данным, степень готовности объекта оценивается в 35-40%.

Он напомнил, что открытие было запланировано на лето (в июне-августе). Однако сроки были изменены из-за пандемии коронавируса и возросших цен на металл.

"Мы виноваты, конечно же, перед городом и горожанами, что мы сорвали запуск этого проекта. Но тем не менее на текущий момент работы ведутся", - сказал Павел Зубакин. Глава ЦПКиО также добавил: "Я надеюсь, что первых посетителей нового колеса обозрения мы примем в сентябре".

Кстати, высота нового колеса обозрения составит 35 метров, что на 10 метров больше предыдущего.

Напомним, старое колесо демонтировали в начале марта этого года.