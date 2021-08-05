В Свердловской области снова обсуждается расширение полномочий квартального

Сейчас квартальные могут максимум зафиксировать нарушение и отправить уведомление балансодержателю. Фото: Анна Митчина

В Свердловской области снова заговорили о расширении полномочий квартального инспектора. В этот раз эту инициативу поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев совместно с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и местным квартальным Константином Гущиным осмотрел один из дворов Уралмаша.

Двор в границах улиц Орджоникидзе - Банникова - Красных Партизан - бульвар Культуры был построен в 1938-1945 годах. Проезд во двор был спроектирован узким, без карманов для парковки. Внутри площадка не очень благоустроена. Квартальные стараются решать все острые вопросы на месте, но как-то существенно повлиять на нарушителей не могут из-за отсутствия полномочий.

"Я всегда поддерживал работу квартальных. Это удобная система решения вопросов, с которыми люди сталкиваются каждый день: ямы на тротуарах во дворах, парковки на газонах и так далее. Его задача - не только реагировать на "пожары", но и заниматься профилактикой. Система работает, но нам надо дать больше полномочий квартальным, и тогда в городе порядка будет больше", - цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Он добавил, что уже дал поручение городским властям совместно с правительством и депутатским корпусом оперативно проработать этот вопрос.

Напомним, в апреле 2021 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал расширение полномочий квартальных. В июне глава города сообщил в Instagram жителям о том, что это произойдёт в ближайшее время. Сами инспекторы уже ждут, когда смогут более эффективно выполнять свою работу. "Областная газета" рассказывала, как проходят ежедневные рейды квартальных.