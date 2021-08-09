Жители Екатеринбурга жалуются на дым и запах гари

Жители Екатеринбурга жалуются на запах гари на улице и дымку в небе. Причиной могли стать лесные пожары, действующие в соседних регионах.
Запах гари екатеринбуржцы почувствовали накануне вечером.
Как рассказал "Областной газете" читатель Антон Мавров: "запах гари чувствовался уже вчера вечером. Сегодня к нему добавилась дымка".
Ранее синоптики убрали предупреждение о смоге, которое действовало на территории Свердловской области на прошлой неделе. Оперативных комментариев от синоптиков и спасателей получить не удалось.
Добавим, по информации онлайн-табло Кольцово, дымка не помешала работе аэропорта. На данный момент, задерживается только один утренний рейс. Борт "Уральских авиалиний", который должен был вылететь в Сочи в 6:20 отправится в путь только в 9:00.
С более подробным прогнозом погоды на начало новой недели можно ознакомиться тут.
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