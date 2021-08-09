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9 августа 2021, 08:41

Жители Екатеринбурга жалуются на дым и запах гари

смог

Запах гари чувствовался уже вечером. Фото: Александр Зайцев.

Жители Екатеринбурга жалуются на запах гари на улице и дымку в небе. Причиной могли стать лесные пожары, действующие в соседних регионах.

Запах гари екатеринбуржцы почувствовали накануне вечером.

Как рассказал "Областной газете" читатель Антон Мавров: "запах гари чувствовался уже вчера вечером. Сегодня к нему добавилась дымка".

Ранее синоптики убрали предупреждение о смоге, которое действовало на территории Свердловской области на прошлой неделе. Оперативных комментариев от синоптиков и спасателей получить не удалось.

Добавим, по информации онлайн-табло Кольцово, дымка не помешала работе аэропорта. На данный момент, задерживается только один утренний рейс. Борт "Уральских авиалиний", который должен был вылететь в Сочи в 6:20 отправится в путь только в 9:00.

С более подробным прогнозом погоды на начало новой недели можно ознакомиться тут.

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Жители Екатеринбурга жалуются на дым и запах гари