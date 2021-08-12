В Свердловскую область вернётся жара до +31°C

Хорошая погода будет радовать свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

Жара вернётся в Свердловскую область в выходные. Уже в субботу в регионе ожидается до +31 градуса.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 12 августа, днём воздух прогреется до +19...+24°C. 13 августа станет чуть теплее - до +23...+28°C, а 14 августа и вовсе ожидается +26...+31°C. Эти дни пройдут преимущественно без осадков, будет дуть слабый ветер.

В Екатеринбурге также начнёт теплеть. В четверг столбик термометра покажет +20...+22°C, в пятницу - +24...+26°C. День города будет жарким - +27...+29°C.

Ранее стало известно, что на Средний Урал вернулся смог. Предупреждение продлится до 20:00 14 августа.