В Свердловскую область возвращается смог

Предупреждение о смоге действует с 20:00 11 августа. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Предупреждение о смоге действует с 20:00 11 августа.

По данным Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, установятся в Свердловской области на три дня. Предупреждение отменят в субботу, 14 августа, в 20:00.

Напомним, 9 августа "Областная газета" сообщала, что дым от лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала. Синоптики прогнозировали, что в среду, 11 августа, ветры в атмосфере над северной частью УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в Свердловскую область.

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