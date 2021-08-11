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11 августа 2021, 18:54

В Свердловскую область возвращается смог

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Предупреждение о смоге действует с 20:00 11 августа. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Предупреждение о смоге действует с 20:00 11 августа.

По данным Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, установятся в Свердловской области на три дня. Предупреждение отменят в субботу, 14 августа, в 20:00.

Напомним, 9 августа "Областная газета" сообщала, что дым от лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала. Синоптики прогнозировали, что в среду, 11 августа, ветры в атмосфере над северной частью УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в Свердловскую область.

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