Экологи не выявили превышения нормы вредных веществ на Среднем Урале из-за пожаров в Якутии

Эксперты замерили уровень загрязнения воздуха в Свердловской области, куда в понедельник, 9 августа, пришёл дым от лесных пожаров в Якутии. Фото: Павел Ворожцов.

Эксперты замерили уровень загрязнения воздуха в Свердловской области, куда в понедельник, 9 августа, пришёл дым от лесных пожаров в Якутии. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Напомним, вчера "Областная газета" сообщала, что дым лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала. По прогнозу синоптиков, уже в среду, 11 августа, ветры в атмосфере над северной частью УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в Свердловскую область.

"С 00:00 до 12:00 в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Ранее 9 августа стало известно, что на некоторых станциях в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ревде зафиксировано незначительное превышение вредных веществ в воздухе.

К слову, Президент России Владимир Путин 10 августа дал поручения главе МЧС РФ Евгению Зиничеву по ликвидации лесных пожаров в Якутии. Министр направил в регион ещё три самолёта со спасателями.