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10 августа 2021, 16:13

Глава МЧС РФ выделил ещё три самолёта со спасателями для тушения лесных пожаров в Якутии

Тушение пожара

Президент России Владимир Путин дал поручения главе МЧС РФ Евгению Зиничеву по ликвидации лесных пожаров в Якутии. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале РБК.

Президент России Владимир Путин дал поручения главе МЧС РФ Евгению Зиничеву по ликвидации лесных пожаров в Якутии. Министр направил в регион ещё три самолёта со спасателями.

Владимир Путин поручил Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и повысить интенсивность работы пожарной авиации в регионе, сообщается на сайте Кремля. Правительству Якутии необходимо подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате ЧС.

В свою очередь глава МЧС РФ распорядился направить в Якутию два самолёта-амфибии Бе-200ЧС и один Ил-76. На них полетят 200 спасателей из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС. Сейчас к тушению пожаров в регионе привлечены два самолёта Ил-76, один Бе-200ЧС, а также два вертолёта - ВСУ-5 и Ми-8.

Ранее "Областная газета" сообщала, что дым лесных пожаров из Якутии добрался до Свердловской области. По прогнозу синоптиков, уже в среду ветры в атмосфере над севером УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в регион.

Добавим, 10 августа местами на юго-западе Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале).

Областная газета Свердловской области

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