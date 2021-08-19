Тоже Демидовы? В Нижнем Тагиле обнаружили останки ещё двух людей

Предположительное место захоронения Демидовых обнаружили во время строительных работ на площадке за сквером ДК "Юбилейный". Фото: Галина Соколова.

На месте предполагаемого захоронения заводчиков Демидовых в Нижнем Тагиле обнаружили останки ещё двух человек. Находка направлена в Екатеринбург.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила "Областной газете" рассказали, что археологи завершили свои работы. Все найденные останки направлены в Екатеринбург, где их обработают и запротоколируют. Позже кости вернутся в город, в котором были найдены.

Отмечается, что обнаруженный в одной из четырёх могил череп отправят в Тюмень. Специалисты по нему смогут нарисовать лицо и определить, кто был похоронен.

Напомним, человеческие останки, предположительно, заводчиков Демидовых, были обнаружены во время строительных работ на площадке за сквером ДК "Юбилейный". Находкой заинтересовался член Совета Федерации РФ, первый губернатор Свердловской области. Он озвучил идею построить храм в честь династии уральских промышленников.

Кстати У знаменитой династии есть несколько родовых усыпальниц – в Туле, под Москвой, во Флоренции и в Париже. Выйско-Никольская церковь в Нижнем Тагиле была построена в 1865-м. В её крипте были похоронены семеро представителей фамилии. В тему По всему миру проживают примерно 200 потомков знаменитых уральских заводчиков. Современные представители рода Демидовых неоднократно посещали Нижний Тагил. Так, в 2003 году здесь побывал гражданин Франции Александр Демидов.

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