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27 августа 2021, 15:35

В Свердловскую область идут заморозки до -2°С

заморозки

В Свердловскую область идёт осень. Фото: Оксана Жилина.

Уральские синоптики предупредили о резком похолодании. В Свердловской области прогнозируются заморозки.

Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, 28-30 августа местами на Среднем Урале, а также в соседних регионах - Челябинской области и Пермском крае - ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С.

В последующие ночи в Свердловской области также будет прохладно. 29 августа в тёмное время суток ожидается +3...+8°С, а 30 августа - +5...+10°С, в горах до 0°С.

Днём в субботу воздух прогреется до +14...+19°С, в воскресенье - до +15...+20°С. В понедельник столбики термометров покажут всего +10...+15°С. Существенных осадков в ближайшие три дня не прогнозируется.

Ранее синоптики и спасатели предупредили свердловчан о непогоде. Сегодня, 27 августа, местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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Областная газета Свердловской области

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