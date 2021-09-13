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13 сентября 2021, 19:19

МЧС предупреждает свердловчан о заморозках до -5°С

похолодание

Вплоть до начала отопительных сезонов свердловчан призывают особенно аккуратно пользоваться обогревателями и электроприборами. Фото: Владимир Мартьянов.

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о заморозках до -5°С, которые ожидаются в ночь на 14 сентября местами в регионе. В такую погоду повышается риск возникновения бытовых пожаров и ДТП.

Вплоть до начала отопительного сезона свердловчан призывают особенно аккуратно пользоваться обогревателями и электроприборами - оставлять кипятильники и электроплиты без присмотра опасно. Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает, что большое количество электроприборов, включённых в сеть, могут привести к возгораниям.

Также заморозки могут привести к образованию наледи на дорогах и повышению числа ДТП. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

О заморозках и мокром снеге 14 и 15 сентября "Областная газета" сообщала ранее - 12 сентября. Подробный прогноз погоды на первую половину текущей недели - здесь. Сегодня утром издание также писало о приходе кратковременного потепления в середине недели.

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Областная газета Свердловской области

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