Владимир Путин рассказал, что в его окружении ковид подхватили сотрудники службы безопасности и пресс-службы Кремля

Ранее было известно, что в окружении Владимира Путина ковид подхватили несколько десятков человек. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин пояснил, кто именно из его окружения подхватил коронавирусную инфекцию. По его словам, ковидом заболели сотрудники пресс-службы Кремля и службы безопасности.

Об этом он сказал во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня некоторые коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя [повторную прививку] не сделали, не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат — приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", — передаёт его слова пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в окружении Владимира Путина ковид подхватили несколько десятков человек.

Напомним, 14 сентября стало известно, что российский лидер переходит на самоизоляцию в связи с выявлением в его окружении случаев заболевания коронавирусом. Из-за необходимости находится на временном карантине, Владимир Путин принимал участие в саммитах ШОС и ОДКБ по видеосвязи.

Кроме того, голосовать на выборах глава государства также будет удалённо - ранее он был зарегистрирован на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).