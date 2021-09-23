Доброе утро, дорогие читатели!

На дворе ещё сентябрь, а в городах и сёлах Свердловской области уже готовятся к зиме. В муниципальных коммунальных предприятиях (МУПах) идёт ревизия снегоуборочной техники. Как выяснила «Облгазета», за последние три года автопарки многих муниципалитетов существенно обновились. При этом всё чаще на уборку улиц выходят именно МУПы и всё реже привлекаются сторонние подрядчики. Какие города – сами себе хозяева и в чём выгода такого решения?

Между тем, на Среднем Урале продолжают обсуждать итоги выборов в Государственную думу и Законодательное собрание области. Предварительные данные говорят о том, что в новом созыве нижней палаты федерального парламента не досчитаются трёх депутатов прошлого созыва. А в новом созыве состав ЗССО обновится на половину. Предварительные данные по распределению мандатов – здесь.

На пике популярности остаётся и тема вакцинации против COVID-19, но другие прививки тоже никто не отменял. После сообщения о первом за 17 лет случае заражения столбняком в Свердловской области в редакцию «Облгазеты» стали поступать вопросы. Читатели интересовались, где поставить вакцину от этой инфекции во взрослом возрасте и как часто стоит ревакцинироваться. Ну что ж, охотно разъясняем!

А теперь – к новостям культуры. На российском кинофестивале «Кинотавр» вручили награды в конкурсе короткометражных работ. Главный приз достался картине «Хорошая девочка Лида» режиссёра Антона Елисеева, по пьесе Романа Козырчикова. Оба – ученики Николая Коляды. Эта победа – большой успех: на конкурс было подано рекордное количество заявок – 503, а в числе режиссёров, представивших свои дебютные картины - Александр Петров, Евгений Цыганов, Олег Алмазов, Соня Райзман и другие. Чем же «зацепила» членов жюри уральская история?