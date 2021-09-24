Глава ЦИК РФ заявила, что в будущем выборы будут проходить на единой платформе электронного голосования

Москва остаётся лидером в стране по использованию электронной платформы для проведения выборов и голосований. Фото: Павел Ворожцов.

В будущем все федеральные выборы в России будут проходить на единой платформе дистанционного электронного голосования. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания Центризбиркома, посвящённого подведению итогов выборов 17-19 сентября.

Элла Памфилова отметил, что Москва остаётся лидером в стране по использованию электронной платформы для проведения выборов и голосований. Она отметила, что эксперимент по применению платформы mos.ru заканчивается в 2021 году.

"То, что накоплено в Москве, никуда не уйдет, они будут продолжать на своей платформе развивать всё, что делают по разным аспектам московской жизни. Но я думаю, что в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на единой платформе", - передаёт её слова telegram-канал ЦИК РФ.

Отметим, что в ходе заседания избирательная комиссия также оценила результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Согласно данным Центризбиркома, почти половина всех избирателей столицы голосовали через систему ДЭГ - всего проголосовало 3 905 133 москвичей, из которых 1 943 590 - дистанционно. В Москве было подано 2 014 765 заявок на участие в ДЭГ, из которых реально проголосовало 96,43%.

В ЦИК РФ подчеркнули, что нарушений при голосовании через ДЭГ выявлено не было.

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