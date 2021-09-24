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24 сентября 2021, 19:55

Александр Бастрыкин предлагает ограничить демонстрацию жестокости на федеральных телеканалах

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин поделился рассуждениями о том, как защитить молодое поколение от опасной и травмирующей информации. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поделился рассуждениями о том, как защитить молодое поколение от опасной и травмирующей информации. По его мнению, на федеральных каналах необходимо ввести ограничение на демонстрацию жестокого контента.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС, посвящённом трагедии в Пермском университете.

"Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь", - заявил глава СКР.

Как сказал Бастрыкин, взаимосвязь между агрессией и демонстрацией подобных телепередач давно доказана. Он заявил о необходимости усилить меры по защите молодого поколения от информации, угрожающей развитию и благополучию детей, а также по пресечению преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через соцсети. По мнению председателя СКР, в этом может помочь более активная демонстрация социальной рекламы и пропаганда здорового образа жизни.

Напомним, 20 сентября, около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь на поражение на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе вуза. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сегодня стало известно, что стрелок пришёл в себя.

Областная газета Свердловской области

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