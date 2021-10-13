Заброшенную больницу в Зелёной роще в Екатеринбурге исключили из списка памятников культурного наследия

Здание построено в 1938 году. Фото: Галина Соловьёва

Члены комиссии Министерства культуры Российской Федерации разрешили исключить заброшенную больницу в Зелёной роще в Екатеринбурге из Единого государственного реестра объектов культурного наследия. Они считают решение обоснованным.

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей исключение из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) объекта культурного наследия регионального значения "Клиническая больница скорой помощи. Комплекс", 1938 года постройки, размещён на сайте Министерства культуры РФ.

Эксперты не выявили в ходе многочисленных проверок характерные признаки, определяющие ценностные особенности объекта и позволяющие установить его историческую, архитектурную, научную, художественную, градостроительную или эстетическую значимость и уникальность

"Исключение из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) объекта культурного наследия регионального значения "Клиническая больница скорой помощи. Комплекс" ОБОСНОВАННО (положительное заключение) в связи с утратой историко-культурной ценности объекта культурного наследия", - говорится в протоколе.

Сейчас на сайте реестра здание больницы не возможно найти в перечне памятников.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в июле передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой об исключении заброшенного здания больницы скорой помощи из реестра объектов культурного наследия.

Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина, принятие такого решения было необходимо для создания на этом месте современного многофункционального медицинского центра на принципах государственного-частного партнёрства. Ранее о намерении восстановить больницу заявлял председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин.

В начале ноября 2020 года здание выставили на торги. За сам объект просили 1 рубль 20 копеек. Однако позже от проведении торгов решили отказаться.