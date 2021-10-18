Около 5 миллионов человек прошли Всероссийскую перепись населения через "Госуслуги"

Заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, у которых есть подтверждённая или стандартная учётная запись на "Госуслугах".Фото: Алексей Кунилов.

За четыре дня с начала Всероссийской переписи населения (ВПН) возможностью заполнить переписные листы дистанционно воспользовались 2 млн 36 тыс. человек. За это время они заполнили 5 млн анкет - на себя и своих родственников.

Отметим, что ВПН впервые проходит не только в традиционном, но и в онлайн-формате. Как сообщает пресс-служба Минцифры РФ, заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, у которых есть подтверждённая или стандартная учётная запись на "Госуслугах". Переписная анкета адаптирована для экранов персонального компьютера, смартфона и планшетов.

К слову, Президент России Владимир Путин также прошёл перепись в дистанционной форме.

"Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения должен был состояться ещё в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. За месяц переписчикам предстоит внести в базу данные обо всех домохозяйствах. Это важно для актуализации информации о численности населения страны в целом и отдельных населённых пунктов, а также для формирования стратегий их развития на ближайшее время.