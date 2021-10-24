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Общество
24 октября 2021, 17:15

Россиянам предложили получать иммиграционную американскую визу в Варшаве

Визы и паспорт

Американскую визу россияне смогут получить в Варшаве. Фото: Павел Ворожцов

Жители России смогут получить иммиграционную визу США. Для этого им необходимо отправлять заявку в американское посольство в Варшаве.

Это связано с приостановкой обработки соответствующих обращений в дипломатических представительствах Соединенных Штатов в России, сообщает ТАСС.

Американское посольство отнесло соискателей из России к категории homeless, что переводится, как "бездомный". Туда попадают те страны, где у США нет консульского представительства, а также из государств, в которых из-за нестабильной политической ситуации или ситуации с безопасностью число сотрудников американского консульства ограничено и они не могут обрабатывать соответствующие заявки на получение виз.

Помимо России, в этот список входят Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Йемен.

Заявки россиян принимает представительство США в Варшаве. Граждане России, которые живут в других странах, могут обращаться за иммиграционной визой в консульства тех стран, в которых пребывают. За неиммиграционными визами россияне тоже могут обращаться в диппредставительства США в других странах.

Напомним, в середине мая российское правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли Чехия и США. Документ подразумевает введение ограничений вплоть до полного запрета недружественным странам нанимать в посольства и консульства работников из России.

В связи с этим генеральное консульство Соединённых Штатов Америки в Екатеринбурге сократило штат сотрудников. Это повлекло за собой трудности в выдаче виз.

Областная газета Свердловской области

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