СКР устанавливает обстоятельства обнаружения захоронения в Нижнем Тагиле

Следователи установят, как человеческие останки появились в том месте. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле были найдены человеческие останки. СКР устанавливает обстоятельства обнаружения костей.

Пока что нет никаких оснований утверждать, что находка имеет криминальный характер, сообщили в СК России по Свердловской области.

"При первоначальном осмотре на костных останках признаков, свидетельствующих о криминальном событии, не обнаружено. Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых, заброшенных могил", - рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе ведомства.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ближайшее время в место обнаружения намерены выехать для дополнительного комплексного осмотра руководители не только полиции Нижнего Тагила, но представители других правоохранительных и контролирующих органов. По итогам всех мероприятий будет делаться вывод о происхождении останков.

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