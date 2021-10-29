В Свердловской области с 30 по 7 ноября увеличено время работы пунктов вакцинации

В Свердловской области с 30 октября по 7 ноября можно вакцинироваться с самого утра. Фото: Галина Соловьёва.

Жители Свердловской области с 30 октября по 7 ноября включительно смогут пройти вакцинацию с самого утра, а не только во второй половине дня. Увеличение времени работы пунктов вакцинации связано с увеличением спроса желающих и выходом на практику в медучреждения студентов-шестикурсников.

Как сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава Александр Харитонов, из-за увеличения спроса желающих, которые хотят поставить прививку против COVID-19, появились очереди в поликлиниках и в ТЦ. Поэтому было увеличено количество медицинских бригад, и к проведению вакцинопрофилактики привлечены студенты Уральского медицинского университета.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале, актуальный график работы выездных пунктов вакцинации в период с 30 октября по 7 ноября выглядит следующим образом:

Екатеринбург:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) - 29 октября с 9.00 до 19.00, с 1 по 7 ноября с 9.00 до 19.00;

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) - 30 октября с 10.00 до 19.00;

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) - 29 октября с 14.00 до 18.00, с 30 по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) - 29 октября с 10.00 до 13.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) - с 29 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) - 29 октября с 9.00 до 18.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) - 29 октября с 12.00 до 20.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 20.00 (ежедневно);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - 29, 30 октября с 9.00 до 19.00, с 1 по 6 ноября с 10.00 до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) - 29 октября с 14.00 до 19.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) - 2 ноября с 11.00 до 14.00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) - 29 октября с 10.00 до 14.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;

Сысерть:

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) - с 30 октября по 1 ноября и 3,5,6,7 ноября с 10.00 до 14.00;

Нижний Тагил:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) - 30-31 октября с 10.00 до 20.00, с 1 по 3 ноября с 16.00 до 20.00, с 4 по 7 ноября с 10.00 до 20.00;

ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) - с 1 по 3 ноября с 16.00 до 19.00, с 4 по 7 ноября с 12.00 до 17.00;

Серов:

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 16.00;

Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) - с 30 октября по 7 ноября с 11.00 до 16.00;

ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) - с 30 октября по 7 ноября с 12.00 до 20.00;

Каменск-Уральский:

ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) - 30 октября с 11.00 до 14.00;

ТЦ «Лента» (ул. Суворова, 48) - 30 октября с 11.00 до 14.00;

Полевской:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) - 30-31 октября и 6-7 ноября с 10.00 до 16.00;

Верхняя Пышма:

ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) - 30 октября с 10.00 до 13.00;

Среднеуральск:

КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) - 31 октября с 10.30 до 15.00;

Реж:

ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) - с 30 по 7 ноября с 10.00 до 18.00.

Напомним, и.о. главы региона Алексей Шмыков дал поручение о том, что в предстоящие нерабочие дни на Среднем Урале активизируют прививочную кампанию. Ранее стало известно, что в Свердловской области за сутки выявлено 692 заболевших COVID-19.