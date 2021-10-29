В Свердловской области с 30 по 7 ноября увеличено время работы пунктов вакцинации

Жители Свердловской области с 30 октября по 7 ноября включительно смогут пройти вакцинацию с самого утра, а не только во второй половине дня. Увеличение времени работы пунктов вакцинации связано с увеличением спроса желающих и выходом на практику в медучреждения студентов-шестикурсников.
Как сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава Александр Харитонов, из-за увеличения спроса желающих, которые хотят поставить прививку против COVID-19, появились очереди в поликлиниках и в ТЦ. Поэтому было увеличено количество медицинских бригад, и к проведению вакцинопрофилактики привлечены студенты Уральского медицинского университета.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале, актуальный график работы выездных пунктов вакцинации в период с 30 октября по 7 ноября выглядит следующим образом:
Екатеринбург:
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) - 29 октября с 9.00 до 19.00, с 1 по 7 ноября с 9.00 до 19.00;
- ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) - 30 октября с 10.00 до 19.00;
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) - 29 октября с 14.00 до 18.00, с 30 по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) - 29 октября с 10.00 до 13.00;
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) - с 29 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) - 29 октября с 9.00 до 18.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) - 29 октября с 12.00 до 20.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 20.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;
- Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - 29, 30 октября с 9.00 до 19.00, с 1 по 6 ноября с 10.00 до 19.00;
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) - 29 октября с 14.00 до 19.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;
- ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;
- СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) - 2 ноября с 11.00 до 14.00;
- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) - 29 октября с 10.00 до 14.00, с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 19.00;
Сысерть:
- ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) - с 30 октября по 1 ноября и 3,5,6,7 ноября с 10.00 до 14.00;
Нижний Тагил:
- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) - 30-31 октября с 10.00 до 20.00, с 1 по 3 ноября с 16.00 до 20.00, с 4 по 7 ноября с 10.00 до 20.00;
- ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) - с 1 по 3 ноября с 16.00 до 19.00, с 4 по 7 ноября с 12.00 до 17.00;
Серов:
- КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) - с 30 октября по 7 ноября с 9.00 до 16.00;
- Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) - с 30 октября по 7 ноября с 11.00 до 16.00;
- ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) - с 30 октября по 7 ноября с 12.00 до 20.00;
Каменск-Уральский:
- ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) - 30 октября с 11.00 до 14.00;
- ТЦ «Лента» (ул. Суворова, 48) - 30 октября с 11.00 до 14.00;
Полевской:
- ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) - 30-31 октября и 6-7 ноября с 10.00 до 16.00;
Верхняя Пышма:
- ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) - 30 октября с 10.00 до 13.00;
Среднеуральск:
- КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) - 31 октября с 10.30 до 15.00;
Реж:
- ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) - с 30 по 7 ноября с 10.00 до 18.00.
Напомним, и.о. главы региона Алексей Шмыков дал поручение о том, что в предстоящие нерабочие дни на Среднем Урале активизируют прививочную кампанию. Ранее стало известно, что в Свердловской области за сутки выявлено 692 заболевших COVID-19.