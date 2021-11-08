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8 ноября 2021, 13:09

Власти Екатеринбурга дали рекомендации по украшению города к Новому году

оформления фасадов к Новому году

Вариант оформления фасадов зданий организаций в связи с празднованием Нового года. Фото: документ.

В Екатеринбурге утвердили состав оргкомитета по оформлению города к Новому году. Возглавляет его градоначальник Алексей Орлов.

Как говорится в постановлении № 2378, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга, зампредседателя оргкомитета назначен вице-мэр Рустам Галямов. Секретарём стала главный специалист отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации Людмила Попова. В списках значатся ещё 27 человек. Они обеспечат взаимодействие территориальных и отраслевых органов мэрии, а также организаций.

Обеспечить координацию работы по выполнению организациями (независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности) новогоднего оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий необходимо до 05 декабря.

В документе также прописаны рекомендации по оформлению входных групп, витрин, прилегающих территорий. В частности, предлагается украшать деревья. При этом провода подсветки запрещается приклеивать или прибивать к стволу и веткам.

Прилагается карта-схема комплексного оформления улиц и ключевых общественно значимых территорий Екатеринбурга. Публикуем её ниже:

Фото: документ

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге выбрали подрядчика для строительства ледового городка.

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Областная газета Свердловской области

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