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10 ноября 2021, 17:43

Владимир Якушев: «система QR-кодов – это надолго»

QR-код

Система QR-кодов – это надолго, считает полпред Президента России в УрФО. Фото: Галина Соловьёва.

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев провёл совещание с предпринимателями. Обсуждалась работа бизнеса в условиях ограничительных мер против COVID-19.

В ходе беседы Владимир Якушев отметил, что темпы вакцинации растут, однако для формирования коллективного иммунитета требуется привить ещё 2,5 млн человек. Он также напомнил о необходимости отладить систему работы с ограничительными мерами (масочный режим, социальная дистанция и проверка QR-кодов), особенно перед предновогодним ажиотажем.

«Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдём этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет», - заявил полпред.

Владимир Якушев призвал контролирующие органы использовать штрафы для стимулирования предпринимателей соблюдать антиковидные меры. «Важно не давить, а разъяснять. Мы делаем общее дело, и важно находить решения, которые устраивают всех», - сказал он.

Ранее уральский полпред пригрозил жёстко пресекать попытки продажи QR-кодов.

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Областная газета Свердловской области

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