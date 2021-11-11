Глава комитета Совфеда РФ по соцполитике заявила о росте неплательщиков алиментов

Ситуация с уплатой алиментов в России остаётся плачевной. Фото: Павел Ворожцов.

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко прокомментировала постановление Правительства о расширении списка доходов, откуда можно удерживать деньги на содержание детей. По её словам, ситуация с уплатой алиментов в России остаётся плачевной.

Как сказала Инна Святенко "Парламентской газете", правительственный документ, который вступает в силу 11 ноября, - вещь необходимая, так как ситуация в сфере уплаты алиментов в стране "стабильно плохая".

"Количество тех людей, которые не выплачивают алименты, устойчиво растёт", - отметила глава комитета Совфеда.

По её словам, в комитете по соцполитике обсуждались и другие механизмы воздействия на граждан, которые обязаны уплачивать алименты. Например, в Совфеде обсуждалась возможность создания алиментного фонда.

Ранее "Областная газета" сообщала, что с начала 2021 года судебные приставы взыскали со свердловских должников более трёх миллиардов рублей по различным категориям, в том числе по алиментам - 541 миллион рублей.

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