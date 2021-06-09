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Общество / Суды и криминал
9 июня 2021, 18:52

Свердловчанина отправят в колонию строгого режима за долг по алиментам в 1,3 миллиона

  Анна Митчина
Купюры

Мужчина накопил долг перед своими детьми в 1,3 миллиона рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области мужчину отправят в колонию строго режима за долг по алиментам. Своим несовершеннолетним детям он задолжал более 1,3 миллиона рублей.

Талицкий районный суд в Свердловской области признал жителя региона виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

В 2012 году суд обязал мужчину выплачивать алименты своим троим несовершеннолетним детям. Житель региона этого делать не стал. Официально не трудоустроился, в службу занятости не обращался, другой помощи своим детям не оказывал. В апреле 2019 его привлекли к административной ответственности, а в феврале 2020 - уже к уголовной, за уклонение от обязательств. Когда он всё-таки встал на учёт в качестве безработного, то решил скрывать от судебных приставов доход от пособий по безработице. За 9 лет уклонения от родительских обязательств мужчина накопил долг более 1,3 миллиона рублей.

Талицкий районный суд приговорил мужчину к 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Областная газета Свердловской области

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