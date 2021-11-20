В Екатеринбурге задержали торговцев поддельными медотводами от вакцинации против COVID-19

Правоохранители вышли на торговцев после заявления руководителя одной из компаний, где сотрудник предоставил поддельный медотвод. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге задержали двух мужчин. они подозреваются в торговле фальшивыми медицинскими отводами от вакцинации против коронавируса.

Полицейские вышли на продавцов после обращения руководителя одной из компаний, которому сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинированию. Начальнику документ показался подозрительным и он попросил показать лицензию медклиники, где выдали справу. Работник отказался и написал заявление на отстранение от работы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

"В результате проведенных полицейскими городского УМВД и сотрудниками отдела полиции № 15 оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое граждан 1978 и 1974 годов рождения, которые за 1000 рублей предлагали получить медицинскую справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные", - говорится в сообщении.

Подозреваемые изготавливали фальшивые справки в съёмной квартире на территории Уралмаша. Они использовали бланки и печати частной медицинской организации.

На задержанных заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Им грозит до двух лет лишения свободы. Ранее один из фигурантов уже был судим за незаконную постановку на учёт иностранных граждан.

Полицейские также устанавливают лиц, которые приобрели поддельные документы у задержанных.

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