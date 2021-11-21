Выигрыш в лотерею не будет поводом для лишения детских пособий

Лотереи пользуются популярностью у россиян. Фото: Павел Ворожцов

Министерство труда разъяснило, какие правила действуют при начислении детских пособий. Выигрыш в лотерею не является поводом для лишения выплат.

Эти изменения содержаться в проекте постановления, который отправили на общественное обсуждения. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

"При оценке доходов будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе. Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи", - говорится в сообщении.

Также в проекте содержаться поправки, которые позволяют не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом.

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