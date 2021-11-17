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Общество
17 ноября 2021, 19:32

Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею 2 миллиона

победитель лотереи

Призовые деньги участница розыгрыша потратит на покупку однокомнатной квартиры для дочери. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Администратор интернет-магазина из Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею. Сумма выигрыша составила 2 миллиона рублей.

Победительница рассказала, что когда увидела крупную сумму - обомлела.

"Четыре дня ходила с мыслью о выигрыше и никому не рассказывала. Просто не знала, как преподнести новость. Сообщила родным за семейным столом", - передаёт слова екатеринбурженки пресс-служба "Столото". Известно, что призовые деньги участница розыгрыша потратит на покупку однокомнатной квартиры для дочери.

Ранее ещё одному жителю Свердловской области посчастливилось выиграть в моментальной лотерее. Уралец стал обладателем 1,5 миллиона рублей. Выигрыш пойдёт на семейные нужды.

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Областная газета Свердловской области

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