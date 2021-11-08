Житель Свердловской области выиграл 1,5 млн рублей в лотерею

Выигранные деньги победитель будет тратить на семейные нужды. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Жителю Свердловской области повезло в моментальной лотерее. Его выигрыш составил 1,5 млн рублей.

По данным пресс-службы "Столото", победителем стал Эшгин Асланов. Он приобретал билеты разных видов гослотерей на протяжении пяти лет. Последнее время стал участвовать в моментальных: в них можно на месте стереть защитный слой и узнать результат.

"Я как-то выиграл в лотерею аж пятьдесят тысяч и был этому очень рад. Но я и представить не мог, что в скором времени мне повезёт ещё больше", - рассказывает участник.

Известно, что у свердловчанина есть свой небольшой бизнес - магазин одежды. По словам Эшгина, год у него выдался тяжёлым.

"Даже руки начали опускаться. А благодаря выигрышу в лотерею я в миг забыл все плохое", - делится эмоциями новоиспечённый миллионер. Выигранные деньги победитель будет тратить на семейные нужды.

Ранее "Областная газета" рассказывала о свердловчанине, который выиграл в лотерею почти 2,4 миллиона с первого раза.

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