В Екатеринбурге продолжают распространять фальшивый спецвыпуск "Областной газеты"

Женщины, которые распространяли фальшивки, представились сотрудницами "Облгазеты", они пытались скрыть свои лица, когда их снимали. Фото: предоставлено Уральской жилищной компанией

В Екатеринбурге продолжают распространять поддельный спецвыпуск "Областной газеты" - от 8 ноября 2021 года. Сегодня его обнаружили в домах в п. Мичуринский - пер. Терновый 8/3 и ул. Евгения Савкова, 60.

Об этом "Областной газете" сообщили в УК, которая обслуживает эти адреса. Представителям Уральской жилищной компании удалось сфотографировать злоумышленниц - двух женщин, приехавших на машине Toyota и распространивших "лже-ОГ". Они представились сотрудницами "Облгазеты", но пытались скрыть свои лица на фото, и дали личный телефон заместителя редактора, который в этот момент якобы находился в редакции на Малышева, 103. При этом настоящий адрес "Областной газеты" - ул. Малышева, д. 101.

"Мы подаём заявление в полицию, в котором укажем все адреса домов, где был распространён поддельный спецвыпуск. По камерам мы выяснили, что вместе с газетами злоумышленницы распространяли листовки с просьбой перейти к прежним УК", – рассказал сегодня "Областной газете" замгендиректора Уральской жилищной компании Артём Филоненко. В компании появление фальшивок связывают с жилищно-коммунальными войнами - недавним переходом домов от одной управляющей компании к другой.

Напомним, что до этого поддельный номер нашего издания, датированный 8 ноября, обнаружили в доме на Билимбаевской 25/5. Фальшивки передали в редакцию. Четырёхполосный спецвыпуск содержал информацию негативного характера о двух коммунальных компаниях – ООО "Уральская жилищная компания" и ООО "УЖК" Сервис, а также о Сергее Будалине, который является руководителем или учредителем компаний. "Областная газета" разбиралась в ситуации и выясняла, что грозит нарушителям.

Отметим, что все номера и спецвыпуски настоящей "Областной газеты" публикуются в архиве на нашем сайте - www.oblgazeta.ru. По этой ссылке читатели могут познакомиться в том числе со всеми ноябрьскими выпусками. Напомним, что наше издание выходит ежедневно со вторника по субботу. К слову, фальшивый спецвыпуск датируется 8 ноября 2021 года (понедельник). Настоящая же "Облгазета" выходила 3 ноября (в среду), а затем после праздников - 9 ноября (вторник).

Напомним, что это не первые случаи, когда злоумышленники внаглую подделывают самую тиражную и респектабельную газету региона. И всегда это происходит осенью. Впервые с контрафактной "ОГ" нам пришлось столкнуться ещё в 2013 году – в сентябре, в канун выборов в Сысертском районе. Несмотря на то, что в тот раз подделка была выполнена с куда большим "изяществом", чем нынешняя, недобросовестным политтехнологам не удалось обмануть избирателей: жульничество не прошло, сознательные местные жители с ходу раскусили махинаторов. А настоящая "Областная газета" подготовила заявление в полицию с просьбой установить и привлечь к ответственности причастных к выпуску и распространению "лже-ОГ". Логотип, формат газеты, ссылки на авторов перепечатанных материалов были позаимствованы без какого-либо ведома и разрешения. К сожалению, судьбу заявления восьмилетней давности нам разузнать так и не удалось. Второй поддельный "спецвыпуск" "Областной газеты" читатели обнаружили спустя три года — в 2016 году в Реже – и снова в сентябре, в преддверии выборов. На этот раз злоумышленники (в отличие от фальсификаторов в 2021 году) не указали ни выходные данные издания, ни авторов материалов.