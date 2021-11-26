Маминский проект, слетать за прививкой, бабушки и внуки: самое интересное в номере за 26 ноября

Доброе утро, дорогие читатели!

Пока будничная суета не захватила вас пометьте не забыть найти томик произведений Мамина-Сибиряка и обязательно перечитать нашего уральского классика. Как уже писала «ОГ», будущий год на Среднем Урале объявлен Годом Мамина-Сибиряка. В преддверии 170-летия со дня его рождения, которое будет отмечаться в ноябре 2022 года, «Областная газета» начинает свой историко-литературный проект, свой «маминский марафон». И первый материал в этом проекте вы можете прочитать в сегодняшнем номере. Это – история о том, как четыре года назад в библиотеке имени Белинского нашли самый первый роман нашего классика. Назывался он «В водовороте страстей» и был подписан псевдонимом Е. Томский. На Выставке одной книги читатели могут сегодня увидеть этот роман, сочинение 24-летнего Дмитрия Мамина. Полистать – вряд ли: раритет под стеклом. Сотрудникам Белинки он вдвойне дорог ещё и тем, что они уверены: этот экземпляр держал в руках сам Дмитрий Наркисович.

Итак, с этого материала о первой книге писателя, пробах пера в литературе «ОГ» открывает проект, посвящённый будущему юбилею со дня рождения уральского классика. Его судьба, полная «горьких, тяжких испытаний» и непризнания, его произведения, автор которых «так мало вкусил мёда славы при жизни», маминские места на Урале, и сегодня полные неожиданных открытий, – всё это и подсказало название проекту: «МАМИН-СИБИРЯК: в водовороте страстей».

Редкий номер газеты сегодня не обходится без материалов про ковид, но тот, что опубликован в сегодняшнем номере наверняка заинтересует многих: корреспондент «ОГ» поделился тем, как он в поездке по Европе привился зарубежной вакциной. В ноябрьские праздники десятки тысяч наших сограждан отправились в европейские страны не за привычным отдыхом, а за тем, чтобы поставить себе иностранную вакцину от коронавируса. Отметка о прививке, одобренной ВОЗ, позволяет путешествовать по многим странам мира без антиковидных ограничений. Но чтобы привиться за рубежом бесплатно, недостаточно просто туда улететь. Журналист «ОГ» узнал на личном опыте, как это можно сделать. Кстати, как оказалось. европейский ковид-паспорт распахивает перед его владельцем двери и наших торговых центров, кафе, музеев, хотя формально этот документ и зарубежные вакцины у нас не признаны.

Ещё один материал, который может заинтересовать наших читателей – исследование учёных Уральского федерального университета о том, насколько распространена в российских семьях помощь бабушек и дедушек в воспитании внуков. Оказалось, что большая часть бабушек и дедушек активно участвует в воспитании внуков. Так, 21 процент опрошенных ежедневно помогают своим детям воспитывать младшее поколение. Столько же являются бабушками и дедушками «выходного дня». Эпизодически предлагают свою помощь 32 процента бабушек и дедушек свердловских семей.

Присмотр за внуками, их сопровождение из школ и детских садов, совместное посещение выставок, спектаклей и концертов, помощь деньгами и продуктами – это далеко не полный перечень того, что делают представители старшего поколения в семьях. При этом больше всего помощи идёт от бабушек и дедушек со стороны мамы ребёнка – такая тенденция наблюдается не только у нас, но и в других странах. Это же поистине неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Вот только в нашей стране это никак не отмечается со стороны государства.