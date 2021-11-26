В УрФО запустят горячую линию по вопросам социальной защиты инвалидов

Горячая линия будет работать три дня. Фото: Галина Соловьёва

В Уральском федеральном округе организуют работу горячей линии по вопросам соцзащиты людей с ограниченными возможностями здоровья. Звонки будут принимать в течение трёх дней.

Работу линии организовало Управлением Генеральной прокуратуры по УрФО, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сообщить о нарушения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов можно будет 29, 30 ноября и 1 декабря. Звонки принимаются с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по телефонам: 8 (343) 359-84-35, 8 (343) 371-45-30.

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