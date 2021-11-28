Владимир Путин поздравил КВН с 60-летием

В июне этого года в Екатеринбурге прошла встреча выпускников КВН. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин поздравил "Клуб весёлых и находчивых" с 60-летием. КВН впервые вышел в эфир в ноябре 1961 года.

По словам главы государства, КВН вырос в настоящее молодёжное движение. А его популярность давно вышла за пределы нашей страны, приобрела международный характер.

"За эти десятилетия КВН стал, по сути, частью нашей жизни, объединяющим, связующим звеном и у нас, и за рубежом, особенно в тех странах, где знают и любят русский язык. Ведь если серьёзно, в основе КВН не просто шутки, а гораздо более глубокие вещи – такие как ценности командной работы, честного, открытого соперничества, взаимоуважения и взаимной поддержки", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что КВН до сих пор остаётся молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. Президент России ещё раз поблагодарил бессменного ведущего телепередачи Александра Маслякова и поздравил его с юбилеем, а «Клубу весёлых и находчивых» пожелал всегда держать на максимуме сильную волну юмора, остроумия и боевого настроя.

Добавим, вечером 27 ноября в эфир вышел праздничный спецпроект к 60-летию КВН. На одной сцене собрались такие культовые команды, как Сборная Санкт-Петербурга, "Махачкалинские бродяги", Сборная БГУ, "Казахи", Сборная Пятигорска и многие другие.

Напомним, в июне этого года в Екатеринбурге прошла встреча выпускников КВН. В игре приняли участие три команды - "Вятка" (Кировская область, чемпионы 2018 года), "Азия-Mix" (Киргизия, чемпионы высшей лиги 2016 года) и "Борцы. Северный десант" (Сургут, финалисты 2018 и 2019 годов). Победу одержала "Вятка".