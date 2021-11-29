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Общество
29 ноября 2021, 08:00

В Екатеринбурге организовали стихийный мемориал у макета здания аэровокзала "Уктус"

Мемориал снесённому аэровокзалу "Уктус"

Горожане несут цветы к стихийному мемориалу в центре города. Фото: Ольга Кошкина

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал снесённому 26 ноября аэровокзалу "Уктус". Жители принесли в центр города цветы и исторические снимки.

Мемориал в память о здании аэровокзала, который распологался на Белинского, 246, организован в районе Ленина, 8.

Напомним, что его снесли 26 ноября. Демонтажные работы начались рано утром в пятницу. За сохранность объекта два года сражались общественники. Известно, что первый аэропорт Екатеринбурга демонтировали ради строительства на этой территории ТЦ "Золотой". Также здесь планируют организовать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдёт новый автовокзал.

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Фото: Ольга Кошкина
Областная газета Свердловской области

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