Конституция РФ в космосе, погода на неделю и юбилей Александра Колотурского: обзор номера

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "Областной газеты" расскажем вам о том, как Конституция России оказалась в космосе, какой будет погода на следующей неделе и как Александр Колотурский использует в своей работе с детства живущую в нём любовь к математике.

Завтра, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. "Областная газета" задала нескольким уральцам один вопрос: читали ли они Основной закон государства. Кто-то признался, что не читал его полностью. А вот космонавт Сергей Прокопьев, наоборот, рассказал, что читал документ несколько раз. Он добавил, что наша Конституция дважды была в космосе. О том, при каких обстоятельствах это произошло, читайте в центральном материале номера.

Сегодня 75-летний юбилей отмечает директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский. После своей стажировки в Америке он стал сторонником идеи о том, что директора театров и концертных залов тоже занимаются бизнесом. Как это отразилось на его работе?

В преддверии новой недели "ОГ" рассказывает о том, какой будет погода на Среднем Урале. Синоптики обещают нам, что сильных морозов не будет, а вот гололёд сохранится.