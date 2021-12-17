В Екатеринбурге утвердили план ярмарок на 2022 год

До Нового года торговые ряды развернут в центре города с 25 по 31 декабря. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге утвердили план организации и проведения ярмарок на следующий год. Откроет новый сезон новогодняя ярмарка. Она стартует 1 января в 10:00 на площади 1905 года и продолжится до 16 января 2022 года.

Горожане смогут посетить ярмарку в праздники с 10:00 до 23:00. До Нового года торговые ряды развернут в центре города с 25 по 31 декабря.

После новогодних каникул ярмарка выходного дня вернётся на площадь 1905 года в феврале, когда уже будет проведён демонтаж ледового городка. Она будет проходить регулярно до ноября. Постоянно действующая универсальная ярмарка у ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) будет организована с марта по ноябрь.

Сезонные районные ярмарки запланированы на следующих улицах:

ул. Владимира Высоцкого, 12а;

ул. Билимбаевская, 15;

ул. Баумана, 48 / переулок Черноморский, 2;

ул. Санаторная, 2;

ул. Санаторная, 3;

пр. Космонавтов, 86;

в районе пересечения улиц Белореченской и Волгоградской.

Торговые ряды будут развёрнуты также на пешеходной ул. Вайнера в мае и августе. В День Победы и в День города местным производителям разрешать продавать продукцию в границах улиц: Бориса Ельцина 3, 8 Марта – проспект Ленина – улицы Вайнера – Малышева – Пушкина – Первомайская – Пролетарская – Дзержинского.

Организаторами ярмарок станут:

МАУК ЦК «Урал» – Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал»;

МКУ «ЦОВЯ» – Муниципальное казённое учреждение «Центр организации выставок и ярмарок»;

ООО «НПП Стройтэк».

Добавим, что документ с утверждённым планом проведения ярмарок подписал и.о. главы Екатеринбурга первый заместитель мэра Игорь Сутягин.

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