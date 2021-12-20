В Екатеринбурге в особняке XIX века на Вайнера создадут креативный кластер

Кластер разместят в старинном особняке. Фото: Google.Карты. Панорама

Власти Свердловской области дали старт созданию креативного кластера в Екатеринбурге. Центральной площадкой станет пустующее историческое здание на Вайнера, 16.

Соглашение о создании сетевого креативного кластера сегодня подписали губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Оно расположится в старинном особняке на Вайнера,16.

"Регион у нас молодой, креативный. И у нас должно быть больше мест, где молодые люди, люди талантливые и увлечённые, могли бы себя проявить. Конечно, это серьёзный толчок к развитию креативных индустрий в целом. В области у нас уже созданы креативные кластеры", - цитирует губернатора Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Здесь разместят магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры. Подобные креативные пространства есть в Сысерти и Черноисточинске.

Как рассказал Алексей Орлов, площадь здания составляет 2,5 тысячи кв. м. Открытие центрального кластера в уральской столице запланировано на май 2022 года. Появление нового пространства принесёт пользу не только жителям города, но экономике региона.

"Подписание сегодняшнего соглашения для области и города означает появление новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений, открытие комфортных современных городских пространств, возможность воплощения идей молодых ученых и свободу самовыражения для представителей творческих профессий", - сказал Валерий Пиличев.

Отмечается, что в течение двух-трёх лет в сеть креативных кластеров Свердловской области включат пространство бывшей суконной фабрики в Арамили. В 2021 году проект получил грант президентского Фонда поддержки культурных инициатив на создание Музея шинели.

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