Темы дня

Общество
23 декабря 2021, 14:41

Владимир Путин назвал рождаемость в России "недостаточной для такой большой страны"

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проводит свою 17-ю ежегодную пресс-конференцию. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит свою 17-ю ежегодную пресс-конференцию. Отвечая на первый вопрос, глава государства призвал повышать рождаемость в стране.

Сейчас в России насчитывается 146 млн граждан. По мнению президента, для такой большой страны, как Россия, этого мало.

"Рабочих рук банально не хватает! Сейчас в нашей стране только 81 млн человек работоспособного возраста", - подчеркнул глава государства.

Президент призвал "серьёзно увеличить" рождаемость к 2023-2024 годам.

Кроме того, он указал на снижение продолжительности жизни и увеличение смертности.

Как сообщала "ОГ" ранее, в 2021 году население Свердловской области сократилось на 25 953 человека. За январь-октябрь на свет появились 35 617 детей, скончались 61 570 человек.

Читайте также:

Всё, что известно о пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря.

Сюжет

Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 15:50 / Общество
Красноуфимцы получают за вакцинацию от ковида сертификаты в магазин и билеты в бассейн
23.12.2021, 15:30 / Общество
400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
23.12.2021, 15:22 / Общество
Президент РФ считает российский закон об иноагентах более щадящим, чем в США
23.12.2021, 15:09 / Общество
В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции для жителей Компрессорного
23.12.2021, 14:41 / Общество
Владимир Путин назвал рождаемость в России "недостаточной для такой большой страны"