Владимир Путин назвал рождаемость в России "недостаточной для такой большой страны"

Президент России Владимир Путин проводит свою 17-ю ежегодную пресс-конференцию. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит свою 17-ю ежегодную пресс-конференцию. Отвечая на первый вопрос, глава государства призвал повышать рождаемость в стране.

Сейчас в России насчитывается 146 млн граждан. По мнению президента, для такой большой страны, как Россия, этого мало.

"Рабочих рук банально не хватает! Сейчас в нашей стране только 81 млн человек работоспособного возраста", - подчеркнул глава государства.

Президент призвал "серьёзно увеличить" рождаемость к 2023-2024 годам.

Кроме того, он указал на снижение продолжительности жизни и увеличение смертности.

Как сообщала "ОГ" ранее, в 2021 году население Свердловской области сократилось на 25 953 человека. За январь-октябрь на свет появились 35 617 детей, скончались 61 570 человек.

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