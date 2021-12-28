Жителей Екатеринбурга пригласили массово встретить Новый год

Праздничная площадка в центре уральской столицы открывается уже завтра в 17:00. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге массово встретить Новый год можно будет на двух площадках. Речь идёт о парке имени Маяковского и площади 1905 года.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, они будут работать до 3 часов ночи. Об этом сегодня рассказал начальник Управления культуры горадминистрации Илья Марков.

Напомним, праздничная площадка в центре уральской столицы открывается уже завтра в 17:00. Помимо фейерверка посетителей будут удивлять концертной программой и спектаклем по мотивам народных сказок. Салют также прогремит 31 декабря.

По данным пресс-службы ЦПКиО, в ночь на 1 января гости увидят Деда мороза со Снегурочкой, услышат традиционное поздравление Президента России Владимира Путина. Напомним, ледовый городок в парке был построен за 4 млн рублей.