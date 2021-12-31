Эвакуация при ЧС и наказание для лихачей на дорогах: какие законы подписал президент РФ

В предпоследний день 2021 года президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Рассказываем о некоторых из них.

В частности подписаны следующие законы:

О введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID). Речь идёт об электронном документе, который необходим для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении спортивного мероприятия, в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет на портале госуслуг.

Об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС природного и техногенного характера. При этом речь не идёт о принудительной эвакуации.

О введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишения свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения ПДД. Такое наказание для автохамов 22 декабря в третьем чтении одобрила Госдума РФ, через пару дней закон был одобрен Советом Федерации.

О предоставлении мер поддержки и льгот добровольцам, охраняющим государственную границу. Подробнее читайте тут.

О привлечении к административной и уголовной ответственности должников по алиментам. Речь идёт и о тех, кто перевёл средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей частично. Ранее глава комитета Совфеда РФ по соцполитике заявила о том, что неплательщиков алиментов стало больше.