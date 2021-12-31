Темы дня

Общество
31 декабря 2021, 13:31

Эвакуация при ЧС и наказание для лихачей на дорогах: какие законы подписал президент РФ

Владимир Путин

Владимир Путин подписал ряд законов перед Новым годом. Фото: пресс-служба Кремля

В предпоследний день 2021 года президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Рассказываем о некоторых из них.

В частности подписаны следующие законы:

  • О введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID). Речь идёт об электронном документе, который необходим для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении спортивного мероприятия, в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет на портале госуслуг.

  • Об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС природного и техногенного характера. При этом речь не идёт о принудительной эвакуации.

  • О введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишения свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения ПДД. Такое наказание для автохамов 22 декабря в третьем чтении одобрила Госдума РФ, через пару дней закон был одобрен Советом Федерации.

  • О предоставлении мер поддержки и льгот добровольцам, охраняющим государственную границу. Подробнее читайте тут.

  • О привлечении к административной и уголовной ответственности должников по алиментам. Речь идёт и о тех, кто перевёл средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей частично. Ранее глава комитета Совфеда РФ по соцполитике заявила о том, что неплательщиков алиментов стало больше.

  • Об административных штрафах за хищение, совершённое при помощи ящиков для пожертвований. Установившим их незаконно грозит штраф не менее 3 тыс. рублей (юрлицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей). Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.

Все документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.12.2021, 15:11 / Общество
На Среднем Урале осуждённые слепили из снега трёхметрового тигра
31.12.2021, 14:23 / Культура
В Екатеринбурге вновь появились абажуры Тимофея Ради
31.12.2021, 13:54 / Общество
Коронавирус за сутки выявлен у 20 638 россиян
31.12.2021, 13:44 / Общество
В Свердловской области зарегистрировано ещё 512 случаев COVID-19
31.12.2021, 13:31 / Общество
Эвакуация при ЧС и наказание для лихачей на дорогах: какие законы подписал президент РФ