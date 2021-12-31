Эвакуация при ЧС и наказание для лихачей на дорогах: какие законы подписал президент РФ

В предпоследний день 2021 года президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Рассказываем о некоторых из них.
В частности подписаны следующие законы:
- О введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID). Речь идёт об электронном документе, который необходим для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении спортивного мероприятия, в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет на портале госуслуг.
Об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС природного и техногенного характера. При этом речь не идёт о принудительной эвакуации.
О введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишения свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения ПДД. Такое наказание для автохамов 22 декабря в третьем чтении одобрила Госдума РФ, через пару дней закон был одобрен Советом Федерации.
О предоставлении мер поддержки и льгот добровольцам, охраняющим государственную границу. Подробнее читайте тут.
О привлечении к административной и уголовной ответственности должников по алиментам. Речь идёт и о тех, кто перевёл средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей частично. Ранее глава комитета Совфеда РФ по соцполитике заявила о том, что неплательщиков алиментов стало больше.
Об административных штрафах за хищение, совершённое при помощи ящиков для пожертвований. Установившим их незаконно грозит штраф не менее 3 тыс. рублей (юрлицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей). Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.
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