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2 января 2022, 19:00

3 и 4 января сайт "Областной газеты" не будет работать

Женщина читает газетный материал на сайте

Сбои возможны только 3 и 4 января. Фото: Павел Ворожцов

Сайт "Областной газеты" временно не будет работать в новогодние праздники. Перебои возможны 3 января с 13:00 и 4 января по техническим причинам. В другие дни проблем с посещением сайта не ожидается.

Поздравляем читателей с Новым, 2022-м годом! Приносим извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что новогодние праздники будут длиться 10 дней, до 9 января 2022 года. Всё это время мы будем с вами. Читайте наши новости и материалы на сайте, а также на страничках в соцсетях: Telegram, "ВКонтакте".

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Областная газета Свердловской области

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