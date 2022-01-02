3 и 4 января сайт "Областной газеты" не будет работать

Сбои возможны только 3 и 4 января. Фото: Павел Ворожцов

Сайт "Областной газеты" временно не будет работать в новогодние праздники. Перебои возможны 3 января с 13:00 и 4 января по техническим причинам. В другие дни проблем с посещением сайта не ожидается.

Поздравляем читателей с Новым, 2022-м годом! Приносим извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что новогодние праздники будут длиться 10 дней, до 9 января 2022 года. Всё это время мы будем с вами. Читайте наши новости и материалы на сайте, а также на страничках в соцсетях: Telegram, "ВКонтакте".