Минтруд назвал средний размер пенсий после новой индексации

В 2023 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей. Фото: Алексей Кунилов

Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян после индексации на 8,6 % по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры начнут получать в среднем почти по 19 тысяч рублей.

12 января глава государства на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Это коснётся 30,8 млн неработающих пенсионеров.

«С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», — сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Всего в период с 2022 года по 2024 год на эти цели потребуется свыше 500 млрд рублей. Ожидается, что в 2023 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей.

Напомним, что с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в России проиндексировали на 5,9 %. Выплаты неработающим пенсионерам выросли в среднем до 18 521 рубля. В Минтруде уже уточнили, что после принятия решения об индексации пенсий на 8,6 % россиянам обеспечат доплату за первые месяцы.

«Корректировка нормативной базы с учётом поручения президента будет осуществлена в ближайшее время», — отметили в министерстве.