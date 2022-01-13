Темы дня

Общество
13 января 2022, 08:50

Минтруд назвал средний размер пенсий после новой индексации

Пенсионеры получают деньги

В 2023 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей. Фото: Алексей Кунилов

Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян после индексации на 8,6 % по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры начнут получать в среднем почти по 19 тысяч рублей.

12 января глава государства на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Это коснётся 30,8 млн неработающих пенсионеров.

«С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», — сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Всего в период с 2022 года по 2024 год на эти цели потребуется свыше 500 млрд рублей. Ожидается, что в 2023 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей.

Напомним, что с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в России проиндексировали на 5,9 %. Выплаты неработающим пенсионерам выросли в среднем до 18 521 рубля. В Минтруде уже уточнили, что после принятия решения об индексации пенсий на 8,6 % россиянам обеспечат доплату за первые месяцы.

«Корректировка нормативной базы с учётом поручения президента будет осуществлена в ближайшее время», — отметили в министерстве.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.01.2022, 08:50 / Общество
Минтруд назвал средний размер пенсий после новой индексации
13.01.2022, 08:33 / Общество
В Полевском ночью тушили пожар в здании по утилизации пластика
13.01.2022, 08:04 / Общество
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового лжеминирования школ
13.01.2022, 07:32 / Общество
Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрывали из-за ДТП с двумя машинами и двумя грузовиками
12.01.2022, 21:30 / Общество
«Атомстройкомплекс» займётся строительством первого этапа «губернаторского лицея» в Екатеринбурге