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1 января 2022, 10:46

С 1 января пенсии проиндексировали на 5,9%

Пенсионерка покупает продукты в магазине

Индексация пенсий с 1 января коснулась 30,78 млн россиян. Фото: Галина Соловьёва

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в России проиндексировали на 5,9%. Выплаты неработающим пенсионерам выросли в среднем до 18 521 рубля.

Индексация коснулась 30,78 млн россиян. Ожидается, что в 2023 году пенсионеры будут получать в среднем около 19,5 тысяч рублей в месяц, а в 2024-м среднегодовой размер пенсии по старости превысит 20 тысяч рублей. Это следует из прогноза ПФР. Такие же данные в прошлом году приводил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В этом году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года. То есть россиянки, родившиеся во второй половине 1965 года, и россияне, родившиеся во второй половине 1960 года.

Напомним, что в ходе большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявлял, что инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи он поручил Правительству РФ выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, но соответствующих решений пока не было принято.

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Областная газета Свердловской области

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